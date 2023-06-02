欧盟拟制裁七家中企 中国商务部盼欧方勿开启恶劣先河

针对欧盟正讨论第11轮对俄制裁措施，包括对七家中国企业实施制裁，中国商务部希望欧方珍视中欧互信与合作大局，不要开启恶劣先河。

在商务部星期四（6月1日）召开的例行记者会上，新闻发言人束珏婷回答了记者关于欧盟制裁中国企业的问题。

束珏婷重申，中方一贯坚决反对没有国际法依据、未经安理会授权的单边制裁和“长臂管辖”。希望欧方珍视中欧互信与合作大局，审慎行事，不要开启恶劣先河。中方将密切关注相关进展，坚定维护中国企业开展正常贸易的权利。

据英国《金融时报》5月7日报道，欧盟计划对支持俄罗斯制造武器以用来投入俄乌战争的中国公司，采取制裁行动。

报道指中国的三合成半导体有限公司（3HC Semiconductors）和金派科技有限公司（King-Pai Technology）出现在制裁名单上。五家总部设在香港的中国公司也被列入新制裁名单，其中包括被美国财政部制裁的信诺电子科技有限公司（Sinno Electronics）和希舸电子技术有限公司（Sigma Technology）。

对于欧盟制裁，中国国务委员兼外长秦刚5月9日在柏林与德国外长贝尔伯克会面时曾说，中方坚决反对依据自身法律，对别国搞长臂管辖和单边制裁，将采取必要措施，坚决维护中国企业的正当权益。