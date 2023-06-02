LVMH首席执行官据悉拟本月访华

知情人士透露，法国奢侈品公司LVMH首席执行官阿诺特（Bernard Arnault）计划本月访华。

彭博社星期四（6月1日）引述匿名知情人士报道，这将是这位亿万富豪自冠病疫情前以来的首趟访华行程。知情人士补充称，行程总可能因意外情况而推迟。LVMH代表拒予置评。

阿诺特此次访华行程适逢中国上月经济复苏降温，市场疑虑升高之际。此前，包括LVMH、爱马仕国际等一些全球奢侈品公司的股价继今年早些时候强劲反弹后下挫。

随着旗下奢侈品帝国LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE在巴黎市场股价下跌，阿诺特星期三（5月31日）将世界首富宝座，拱手让给特斯拉首席执行官马斯克。在上星期股价急剧下滑之前，阿诺特已开始筹划中国之行。

阿诺特今年4月曾在巴黎与中国商务部部长王文涛会面。根据中国商务部发布的推文，王文涛还与爱马仕集团首席执行官杜马斯（Axel Dumas）等其他法国商界领袖会面。

阿诺特的竞争对手、Gucci所属的开云集团首席执行官皮诺特（Francois-Henri Pinault）曾在今年初访问中国。

报道称，在阿诺特之前，北京为摩根大通首席执行官杰米·戴蒙、马斯克等国际商界领袖铺开迎宾红毯，希望改变外界对于中国待外资不友好的印象，并对抗西方国家敦促降低对华依赖的政治议程。

世界各大品牌正加大力度吸引中国的年轻一族。到了2025年，出手阔绰的Z世代预计将推动中国成为全球最大的奢侈品市场，将欧美甩在身后。中国购物者已是世界上最有影响力的群体之一。据普华永道估算，在全球3254亿美元（4384亿新元）的奢侈品市场中，中国约占五分之一。

LVMH去年营收792亿欧元（1148亿新元），除日本外亚洲市场贡献了其中的30%。这家拥有迪奥（Christian Dior）和路易威登（Louis Vuitton）等众多品牌的奢侈品集团并未透露其在中国的表现。