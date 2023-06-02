陈吉宁会见马斯克 吁加大在沪投资和业务布局

中共上海市委书记陈吉宁星期四（6月1日）会见美国电动车企特斯拉首席执行官马斯克时，呼吁特斯拉加大在沪投资和业务布局。

据中新社报道，陈吉宁在与马斯克会面时说，作为中国的经济中心城市和改革开放的前沿窗口，上海坚定不移深化高水平对外开放，积极对接国际高标准经贸规则，持续营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，为全球企业在沪发展提供长期稳定、高效便利的服务举措和政策供给。

陈吉宁说，特斯拉在上海的合作发展卓有成效，欢迎该公司把握现代化建设和城市绿色低碳发展、产业转型升级等机遇，加大在沪投资和业务布局，在新能源汽车、储能等领域深化合作，把更多新产品、新技术、新服务落在上海，让科技更好为美好生活服务。

马斯克星期三（5月31日）晚抵达上海，随后深夜参观特斯拉上海超级工厂。马斯克星期四上午乘坐私人飞机离开上海，前往美国奥斯汀贝格斯特罗姆机场。马斯克在离沪前与陈吉宁会面。

时隔三年，马斯克再次到访中国，总计40余小时的行程相当紧凑。马斯克星期二（5月30日）抵达北京，并在当天与中国国务委员兼外长秦刚会面。中国工业和信息化部部长金壮龙、中国商务部部长王文涛和中国贸促会会长任鸿斌星期二分别在北京会见了马斯克。

目前中国市场已成长为特斯拉销量仅次于美国的第二大市场，上海超级工厂也成为特斯拉全球最大的生产基地。中国乘联会数据显示，特斯拉上海超级工厂2023年第一季度共交付汽车22万9322辆，超过全球交付总量半数以上。

特斯拉4月9日宣布将在上海新建储能超级工厂，规划生产特斯拉超大型商用储能电池（Megapack），计划于2023年第三季度开工，2024年第二季度投产。这也是美国本土以外首个特斯拉储能超级工厂。