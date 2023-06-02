埃克森美孚押注中国石化产品需求增长

尽管政治紧张局势促使其他公司重新评估在中国的风险敞口，美国跨国企业埃克森美孚正推进一个被视为在华增长战略基石、价值数十亿美元的石化项目。

彭博社星期四（6月1日）引述匿名知情人士报道，埃克森美孚的高管今年多次前往中国惠州核查该项目进展。标普全球称，该项目是各大公司在中国开发的十几个新乙烯项目中最大的一个。参与该项目的六人称，该项目的设计允许在最初基础上进行扩建。

投资全球增长最快的石化产品的回报是占据市场重要份额，该市场为中国制造业提供塑料、树脂和纤维，用于制造最终进入全球家庭的日常消费品。但中国与俄罗斯的友谊、间谍指控和对台湾政策等议题，令美中外交关系趋于紧张，加剧了投资石化产品的战略风险。

埃克森美孚对新设施的投入与其他一些公司的举动形成鲜明对比，美国公司苹果、耐克和阿迪达斯等以及汽车零部件制造商通过投资越南和泰国等周边国家，以降低对中国供应链的依赖。

中国美国商会4月份公布的一项调查显示，许多美企高管对华盛顿和北京之间的关系越来越悲观。

休斯敦大学国际商业教授塞利（Nikhil Celly）说：“随着双方关系变得更加对立，商业情绪肯定已经恶化。以往几乎每个公司都说中国是投资的好地方，但现在他们会更谨慎，尤其是对未来的投资。”

尽管如此，埃克森美孚仍有强大的动力推进在华投资。该公司认为石化产品的需求增长将远超石油，并预计到2050年石油的需求将基本持平。

乙烯和聚丙烯等化学品是塑料瓶、食品包装和医疗器械的组成部分，很难用低碳产品替代。埃克森美孚预计，从2017年到2030年，全球化学品需求将增加42%，而汽油需求仅增长5%。

中国处于这种爆炸式增长的中心。尽管严格的冠病防疫政策放松后经济反弹乏力，但从长期来看，中国经济增速料将超过美国或欧洲，从而支撑这个拥有14亿人口的快速发展国家对塑料的需求。中国还占据全球制造业的近三分之一市场。

被称为“中国1号”（China 1）的化工综合体坐落于广东省惠州市，计划于2025年投入运营。埃克森美孚还将在当地建立一个研发中心，这是该公司在北美以外的第一个有试点工厂的研发中心，并正探索碳捕集的潜力。