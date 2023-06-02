英伟达CEO黄仁勋据报下周二访沪

中国媒体报道，英伟达首席执行官黄仁勋或将在下星期二（6月6日）到访上海。

据《上海证券报》星期五（6月2日）报道，英伟达CEO黄仁勋或于下周二到访上海。

此前，美国媒体报道，黄仁勋计划于6月访华，但他本人表明还未决定是否访华。

彭博社星期四（6月1日）引述知情人士报道，黄仁勋将在6月访问中国，与腾讯、字节跳动等中国科技企业的高管会面。

据台湾《自由时报》报道，黄仁勋星期四在台北国际电脑展（COMPUTEX）发表主题演讲，会后接受访时说，他将在本周结束台湾行程，目前还没决定是否访问中国大陆。