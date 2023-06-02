中国女生游泰被骗至KK园区 指NGO称她被下药强暴描述不实

中国广西女生3月在泰国旅游时骗至缅甸KK园区。她星期三（5月31日）脱困后向媒体透露，全球反诈骗组织（GASO）称她“被下药、被强暴、百万粉丝女网红”的描述不实。

据网媒“香港01”报道，二十多岁的女生七七（化名）3月1日到泰国自由行，加入一个拼车群组。原以为到曼谷机场后就能被接去清迈，没想到却被载到缅甸的一号码头百盛诈骗园区，手机被没收，身上的七八万元（人民币，下同，1万3000至1万5000新元）被抢走，还被打了几巴掌。

七七说，她在园区待了半个多月无心上班，园区要求交20万元才放人。她和家人凑到八九万元，园区仅答应将她转卖到其他园区，不肯让她回国。期间她因被发现私藏手机发求救讯息，被园方人员打致后脑勺流血、眼睛划伤。

七七3月18日被送往东方汇园区，待了两个月后，又于5月14日被卖至KK园区。七七称注意到园区物业禁止诈骗公司进行人口贩卖，于是联系母亲向当地华人救援组织求救。

七七母亲向KK园区的诈骗公司支付五万元后，由园区物业负担七七返程机票回中国。七七最终于星期三离开园区，星期四（6月1日）下午回到广西家中。

非营利组织GASO星期二（5月30日）在脸书上公开两起泰国掳人事件，称其中一起是中国大陆百万粉丝女网红，在曼谷一家知名酒吧被下药，隔天醒来时已经在缅甸KK园区。贴文还说她已经不幸被诈骗集团强暴，并且被软禁，最快5月31日可以从园区出来。

七七告诉《香港01》，GASO提到5月31日释放的个案是她本人，她感谢GASO这几个月的关心，但是“被下药、被强暴、百万粉丝女网红”的信息与事实不符，影响了自己的声誉，希望能公开澄清。

《香港01》就此事询问GASO，GASO称不会对个案进行评论，无意为了名誉强迫个案表态曾发生过相关事件，还称“无法提供强暴证据”，希望外界将注意力放在泰国成为缅甸诈骗园区的转介站这一重点上。