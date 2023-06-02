港交所前行政总裁周文耀逝世

香港交易所前行政总裁、数码港前主席周文耀逝世，享年76岁。

综合《星岛日报》《明报》和网媒“香港01”星期五（6月2日）报道，周文耀于1989年担任港交所前身香港联合交易所运作科总监，并曾任联交所行政总裁。

周文耀1997年出任汇丰投资亚太地区总裁，2003年重返合并后的港交所，担任行政总裁。周文耀离任后，港交所行政总裁由李小加出任。2010年10月，周文耀获委任中国银行独立非执行董事，并在2010年获港府委任为数码港主席。

周文耀也曾在中信股份及中国移动出任独立非执行董事，2019年6月退任中信股份独立非执行董事，2022年5月辞任中移动独立非执行董事，当时公司指周文耀因年龄问题不再连任。

周文耀1970年毕业于香港大学，获得机械工程学学士，随后在港大取得工商管理学硕士，2007年获港大颁发名誉大学院士。

对于周文耀离世，港交所发言人说，港交所仝人得悉前行政总裁周文耀与世长辞的消息，深表哀悼。

发言人也说，周文耀是金融业界的翘楚，是香港交易所大家庭中德高望重的领导者与挚友。周文耀为香港联合交易所和香港交易所集团服务多年，期间，他带领香港交易所经历多个重要发展里程，为集团及香港金融市场奠下坚实深厚的基础，贡献尤大。港交所深深怀念周文耀。

香港立法会金融服务界前议员张华峰对周文耀的逝世感到难过，并直言对方的离世是香港金融业发展的损失。