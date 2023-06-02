民进党再陷性骚扰指控 前党工指申诉却遭霸凌逼道歉

民进党星期四（6月1日）爆出主管冷处理性骚扰事件引发各界批评后，再有一名前党工控诉自己遭性骚扰，申诉了却被主管霸凌并逼迫她向施害者道歉。涉事主管在事情曝光后立马请辞。

自称曾在民进党任职的陈姓女子星期五（6月2日）在脸书发文，控诉自己被同事性骚扰后，当时担任她主管的青年部主任蔡沐霖却反过来霸凌这名女党工逼迫她道歉，一度让她罹患忧郁症。她没有透露这起事件发生的时间点。

据这名前女党工描述，她在民进党内部任职时，主管是当时担任青年部主任的蔡沐霖，而蔡沐霖最重视的下属陈右豪则是她的同事。据称，起初陈右豪和这名女党工只是同事，相处融洽。但后来陈右豪对她抱有好感，尽管她多次表明已有交往对象，但陈右豪对她的举动仍不断超越一般人际交往的范畴。

陈右豪除了未告知就送早餐外，更不时要她陪同去喝酒，在饭局喝醉还借机搂腰、摸臀、甚至偷亲脸颊，已构成性骚扰。她称，尽管“每次都明确的拒绝，但他没有因此收敛，这些事情都让我难受到好想死，但还是必须故作微笑的说，你不要这样”。

她说，有时她和陈右豪要去外县市出差时，陈右豪会不顾她拒绝，疯狂敲她的房门、狂按电铃、踹门、甚至借口钱包放在她的包包内，只为进入她的房间；有一次她开了房门，陈右豪趁机抽走房卡，要她去另间房间谈，让她不堪其扰，只能向蔡沐霖申诉。

她说，蔡沐霖听完了她的描述后，蔡沐霖却以“雄性动物追求异性不成，总会被伤自尊嘛，你要多体谅”等说法检讨被害者，甚至在职场上霸凌她，刻意刁难、嘲笑、辱骂。她说，蔡沐霖不仅隐蔽性平事件，为了包庇陈右豪，蔡沐霖甚至要挟给出三个选项，一是调她到其他部门，二是资遣她，三是要她跟陈右豪道歉。

随后，她只能选择向陈右豪道歉，但见面时，只见陈右豪“拿着啤酒、翘二郎腿，一副气势凌人”的样子，见她道歉还嚣张地说：“你这个人就是不受教！”更在她道完歉体力不支昏迷时，擅自搂抱她，让她当下只能在心里尖叫、崩溃。

据称，即使在道完歉后，蔡沐霖也没有停止对她的霸凌，有时还会当众辱骂“没脑子”“你很机掰”等语，更羞辱式地要她担任“助理的助理”。她不堪欺凌辞职，事后得知虽然自身的事情有惊动高层，但后来也毫无下文，也从来没有得到应有的对待和说明。

据台湾《上报》报道，帖文发出后，目前担任劳动部政务次长李俊俋机要秘书的蔡沐霖星期四晚已被获准请辞。

蔡沐霖表示，2020年5月20日至2023年1月18日担任青年部主管期间，确曾因管理不当之缘故，经人事单位按党内规定约谈。自己除了会坦诚面对一切约询外，对于相关惩处也全盘接受并深自反省。面对应该负担的责任，无论是过去、现在或将来也绝对不会逃避。

据透露，当时民进党内曾启动职场霸凌调查，但因为该党工没提性骚扰申诉，因此无法启动性平调查。被控涉嫌性骚扰的前党工，目前为联合报桃园地方记者。