民进党吁特定政党勿针对性平案见缝插针

针对民进党近期深陷性骚扰吃案丑闻，民进党表示，性别平权是民进党的价值，会和社会持续努力，并不点名呼吁特定政党自我检视性平机制，不要见缝插针，伤害受害人。

据台湾《联合报》报道，民进党新闻发言人张志豪星期五（6月2日）说，民进党对于这起事件未能即时妥善处理，让被害人痛苦，党主席赖清德星期四（1日）再次向被害人与台湾社会表达歉意。时任妇女部主任、现任副秘书长许嘉恬请辞获准并持续接受调查。

张志豪转述民进党秘书长许立明指示，中央党部的通报机制立刻全面检讨，即日起除了党部性骚扰防治专线之外，党工人员可直接向秘书长陈述事件并立即受理，若有知情不报或隐匿事件的主管，经查证属实，一律开除。另性平部将加强党务主管对于处理性骚扰事件的相关知能，并持续办理全体党工的性平教育课程。

张志豪强调，性别平权是民进党的价值，民进党也会跟社会持续努力。请特定政要自我检视性平机制，勿持续恶意攻击、见缝插针，这些做法对被害人都是伤害。

民进党近期爆发两起性骚扰丑闻。22岁女前党工星期三（5月31日）深夜在脸书公开遭民进党重用的导演摸胸非礼，上报时任妇女部主管、现任民进党副秘书长许嘉恬却遭冷处理；另一名女前党工星期五再指控自己遭性骚扰，向当时青年部主任蔡沐霖申诉后却遭霸凌并逼迫她向施害者道歉。