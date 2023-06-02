波音CEO：对中国C919过度焦虑是愚蠢的

中国首架国产窄体飞机C919完成首次商业飞行后，波音公司首席执行官戴维·卡尔霍恩（Dave Calhoun）淡化了C919将终结波音和欧洲空客公司双头垄断地位的说法，称对C919完成商飞过度焦虑是愚蠢的。

据路透社星期四（6月1日）报道，卡尔霍恩本周在位于南卡罗莱纳州的波音工厂接受媒体采访时称，C919是一架好飞机，但中国商飞的生产能力要想满足中国航空公司的需求，还要很长一段时间。

他称，在一个规模不断增长的全球航空市场中，有三家供应商不应成为世界上令人生畏的事情。“对于我们来说，对此过度焦虑，我认为这是一个愚蠢的想法。”

卡尔霍恩说，波音公司应该专注于现有的竞争，并以能赢得这场技术竞赛作为公司的定位。他还说，中国仍然是波音的朋友和客户，但由于地缘政治紧张局势，波音公司在中国的业务可能时好时坏。

中国国产大飞机C919于上星期天（5月28日）成功执飞一趟从上海到北京的航班，实现首次商业载客飞行。

C919客机是中国首款自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式民用飞机，最大载客量为192人，目录价格为6.53亿元人民币（1.25亿新元），设计对标目前国际航空市场上最常见的空中客车320、波音737机型。