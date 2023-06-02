中国大陆称美台签署贸易倡议是美掏空一中原则最新例证

针对有报道指美台星期四（6月1日）晚在华盛顿签署21世纪贸易倡议首阶段协议的提问，中国大陆外交部回应，这是美国虚化掏空一中原则的最新例证。

中国外交部发言人毛宁星期五（6月2日）主持例行记者会时，作出上述回应。

毛宁说，中方坚决反对建交国与台湾进行任何形式的官方往来，包括商签任何具有主权意涵和官方性质的协定。美国官方执意与台民进党推进21世纪贸易倡议谈判，执意签署有关协议，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重违背美方做出的仅与台保持非官方关系的承诺。中方对此强烈不满，已向美方提出严正交涉。

毛宁称，所谓“倡议”不过是美方打着经贸合作的幌子，对台予取予夺、敲骨吸髓的指挥棒，是台民进党为谋“独”私利，不惜出卖台湾民众和企业切身利益、“害台”“卖台”的投名状，是美虚化掏空一个中国原则的最新例证。

毛宁说，中方再次敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，立即改弦更张，停止与台开展任何形式的官方往来，停止推进并立即撤销所谓“倡议”和协议，停止向“台独”分裂势力发出任何错误信号，否则由此造成的后果必须完全由美方承担。

台湾与美国在新加坡时间星期四晚间签署台美21世纪贸易倡议首批协定。台湾总统蔡英文回应时说，期待未来台美能建立更紧密的伙伴关系。