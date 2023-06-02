抖音发新规：禁止公益类账号变现

中国短视频平台抖音发出新规，禁止公益类账号变现，防止试图以“助农”“助困”“助残”为由，实施虚假捐赠救助等行为。

据“抖音和ta的朋友们”微信公号星期五（6月2日）发出的消息，称近期个别创作者利用互联网平台，试图以“助农”“助困”“助残”为由，通过编造不实“贫困生活”“破旧住房”等场景，实施虚假捐赠救助等行为，骗取流量、钱财和爱心，影响恶劣。

针对这一现象，抖音更新了关于抖音公益内容治理的最新规范。新规明确要求，公益类账号不得进行直播打赏、电商销售等营利性行为。

新规也明确，账号如果在平台发起慈善募捐，须持有相关资质并按照规定认证；政府、媒体等其他账号发起慈善募捐，则须持有相关资质，或与有资质机构联合进行。

新规表示，严禁以公益为由，博取关注、骗粉骗赞、非法获利。如上传摆拍、贫困悲惨、夸张凸显社会与家庭矛盾等不实信息内容，或借助上传“助老”“助残”“助困”等内容，谋求商业变现。

新规从今年7月1日起生效。

新规以外，抖音表示将加大巡查力度，尤其对上传“生活困难”“房屋破旧”“老少留守人群”等内容，且存在营利性行为的账号，实施重点排查。平台对已查实存在编造、骗取爱心、不当营销的“伪公益”内容与账号，给予严格处置。