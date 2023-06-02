港大专家称奥密克戎XBB成为主流病毒影响小无须过滤

香港大学感染及传染病中心总监何柏良说，近期数据反映奥密克戎XBB已成为香港的主流冠病毒株，但他相信日后不论出现什么冠病毒株，对健康成人及儿童影响很小，主要是长者较易引起重症，吁请市民无须过虑。

据《明报》报道，香港特区政府星期二（5月30日）下调冠病应变级别至“戒备”级别，卫生防护中心星期四（6月1日）公布，香港过去一周（5月25日至31日）奥密克戎XBB及其亚系病毒株占比增至95.8%，较四个星期前约五成显著增加，去年曾先后流行的奥密克戎BA.2及BA.5病毒株占比则跌至合计不足5%。

香港卫生防护中心过去一周的冠病数据显示，公共卫生化验服务处36.55%样本对冠病呈阳性，较上个星期36.09%稍增，学校及院舍暴发报告则有54起，按周少20起，严重及死亡个案有236起，按周多七起。防护中心称数据反映冠病活跃程度升幅已显著放缓。

何柏良星期四在香港电台节目上称，最近一波冠病高峰期重症和死亡个案，与以往流感高峰期相若，反映冠病与伤风感冒无分别，因此认为港府现在才下调冠病应变级别有点慢。

翻查资料，香港2018/19冬季流感季节、即冠病疫情前最后一个高峰期维持14周，共录625起严重或死亡个案，其中357人死亡。香港过去14周录得386起冠病死亡个案，本年度流感季节则维持七周，分别录得107起严重及172起死亡个案。