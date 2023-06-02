B站CEO：让UP主挣钱是整个公司最关注工作

虽然哔哩哔哩（B站）早前爆发直播主（UP主）停止更新潮，今年一季度B站净亏损仍同比收窄。B站CEO陈睿称，目前让UP主挣钱是B站整个公司最关注的工作。

据澎湃新闻报道，B站星期四（6月1日）公布2023年第一季度未经审计的财务报告。财报显示，B站一季度营收达51亿元（人民币，下同，9.7亿新元），同比增长0.3%；净亏损为6.296亿元，同比收窄72%；经调整净亏损为10亿元，同比收窄38%。

B站CFO樊欣在财报电话会上说，今年公司重点很明确，就是提升毛利和降低净亏损。未来有信心在控制成本和费用的同时，进一步提升毛利率，运营费用也会同比下降，实现净亏损进一步收窄。

在具体业务方面，一季度B站游戏收入11亿元，同比减少16.7%；增值服务（主要包含直播等业务）收入22亿元，同比增长5.1%；广告收入13亿元，同比增长22.2%；IP衍生品及其他营收5亿元，同比减少15.5%。

在财报后的电话会议中，陈睿回应了外界关注的焦点话题“B站UP主停更潮”。此前，有媒体报道称，由于B站内容创作收入太低，已经有大量UP主停更。

但陈睿表示，这个说法有误导性。B站有超过100万名UP主，但文中提到的只有三位，而且两位在新闻发布后还在更新。

他透露，今年一季度通过B站获取收入的UP主同比增加接近50%，且UP主通过广告、直播、用户付费等方法获得收入的人数也比去年多。

谈到创作激励降低的问题，陈睿解释称，创作激励是为没有营收能力的UP主提供的收入，可以认为是平台补贴，主要提供给1万名粉丝以下的UP主。而1万名粉丝以上的UP主，需要逐步帮助对方找到通过B站挣钱的手段，例如广告、直播等，“创作激励对主流UP主群体的收入没有什么影响。”

他也强调，目前让UP主挣钱是B站整个公司最关注的工作，无论是提供商业收入的花火系统、还是开发直播等营收模式，都为UP主提供了更多获得收入的可能性。过去一年B站UP的商业化有了显著加强，未来B站会持续提升UP主的商业化能力。