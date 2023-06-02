民进党性骚扰丑闻连环爆 两男主管一人将移送法办另一人请辞

执政的民进党深陷性骚扰指控，星期五（6月2日）一连爆出四起性骚扰事件。一名涉案男主管将移送法办，另一名涉事男主管请辞。

综合台湾《联合报》、中时新闻网和壹苹新闻网等报道，继星期四（6月1日）爆出时任民进党妇女部主任许嘉恬冷处理前女党工性骚扰案后，星期五接连爆出四起性骚扰案。先是时任民进党青年部主任蔡沐霖霸凌被性骚扰的女党工，还逼迫她向施害者道歉。之后，还有女前党工出来控诉，蔡沐霖曾不顾其他女党工意愿，在餐会上强行与她们十指紧扣，也事后唱KTV时贴近女党工的脸，却称是对方贴近自己。

民进党秘书长许立明星期五率领副秘书长杨懿珊、性平部主任李晏榕及发言人张志豪开记者会说明当前的性骚扰丑闻时，向被害者鞠躬致歉，并表示会对时任青年部主任蔡沐霖启动党纪处分，同时拟移送法办。在记者会结束后，许立明等人再向被害者和社会大众鞠躬道歉。

此外，台北市民进党籍议员何孟桦星期五在脸书揭露，2018年她担任民进党青年部主任发生的一起性骚扰，当事者是她的工作伙伴。

何孟桦说，在得知当事者被其他部门主管写情书、半夜打电话骚扰，她请当事者上报此事。她也要求党中央积极处理，但当事者不愿在媒体曝光，所以没有启动调查机制，但依然希望能停止这种情况，也不希望再见到时任民主学院副主任的林男固。

何孟桦说，党部最后几个处理方法，包括将林男固叫到办公室警告，然后平调到组织部担任政务副主任。当事者则调到地方任职。当时适逢地方选举，当事者在选举结束后离职。

林男固在东窗事发后，已向民进党中央党部提出辞呈，并发出243字文道歉，但驳斥何孟桦称他在半夜打电话骚扰和写情书之说。林男固称，让人家感觉不舒服就是他的错，他不会辩驳。后续有相关调查，他会全力配合，他与对方没有任何感情纠葛。

另有一名受害者在脸书发文称，2019年在民进党青年部当工读生时也遇到性骚扰事件，尽管多次婉拒邀约，对方仍紧追不舍，天天传短讯甚至言语调戏她，结果也在向上司求助时被冷处理，得到淡淡的回应“推掉就好了”。经查时任青年部主任是曾任民进党发言人的吴濬彦。

该女子称，自己陈述均是事实，每次与朋友谈起都深感恐惧，还被医生诊断患上创伤后压力症（PTSD）。

对于当时上司的处理方式，该女子说：“我想在现实中，不是每个人都能遇到翁文方（台湾剧集人选之人主角）。或许是因为案例在电视界很有名吧，为了我一个小虾米去对抗这样的大鲸鱼实在是太不值得了。”