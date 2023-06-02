赖清德再为民进党性骚扰丑闻向受害者道歉

民进党主席暨总统参选人赖清德星期五（6月2日）在脸书发文，再为党内爆出的性骚扰丑闻向受害者道歉。

赖清德写道，针对近日党内爆发的性平事件，“我首先以党主席身份，再次向所有曾经在民进党内受伤的人致上最深的歉意，因为在你们最需要的时候，没有跟你们站在一起”。

他说，他同时感谢愿意勇敢站出来的受害者，回忆这些事情、尤其要公开的说出来，一定非常煎熬。“但我要告诉你们，面对性平事件与职场霸凌，绝对不需要大局为重，你们的人身安全与权益，比什么都重要”。

赖清德强调，任何人的身体都不容侵犯，民进党必须建立一个制度，让任何人在没有恐惧、没有压力的前提下，顺利申诉，并获得保护，并列出几项革新方案。

他说，民进党首先将建立直接申诉窗口，除了目前的已知案例，民进党已经成立申诉窗口，可直接向秘书长申诉之外，性平部也已经成立专责信箱，而且仅有性平部主任拥有查阅权，匿名接受所有申诉案件。

他说，对申诉案件，民进党将启动调查，追究加害者的责任。对于要提出法律诉讼的受害人，民进党也会提供咨询、心辅资源和一切后续法律协助。

赖清德说，其次是零容忍的处理原则，对于加害者，民进党一律开除、绝不录用，并协助检调机关调查；民进党也针对转职往党籍民代、行政体系或仍在民进党任何组织服务的人，通报他们的雇主，让他们无法规避应负的责任。

​他说，第三是立即修改党内规章，强化党内的性平机制，加强党内性平教育，发挥预防效果。借此事件积极革新，以建立一个性平友善的职场环境。

赖清德直言，再黑暗的疮疤，都要被揭开。“我们无法期待人民可以马上原谅，但民进党一定要痛定思痛、深刻反省，请人民相信，我们不会放弃我们的价值和理想。我也要向大家说，民进党必须时刻检讨、保持进步，才值得被选民托付。”