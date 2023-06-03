英媒：美情报局长5月密访中国 与中国官员对话

美国中央情报局长威廉·伯恩斯（William Burns）上个月曾经秘密前往中国访问，与中国官员举行会谈，这反映了美国拜登政府对当前中美关系急剧恶化的关切。

率先披露这一消息的英国《金融时报》星期五（6月2日）引述五名不愿具名的知情人士透露，曾经担任过美国副国务卿的伯恩斯今年5月曾前往中国，与中方官员进行面对面对话。

一名美国官员说，在这次访华之行中，伯恩斯曾与中国的情报官员会面，向他强调了两国在情报领域维持沟通渠道畅通的重要性。

一段时间以来，拜登政府致力于推动中美高层官员互动，尝试为中美关系加装护栏。伯恩斯因此成为美国副国务卿谢尔曼2021年11月访问天津以来，拜登政府出访中国的最高层级官员。

《金融时报》报道称，伯恩斯经常受命于前往海外从事敏感访问任务。例如伯恩斯2021年11月曾受派遣访问莫斯科，警告俄罗斯官员不要入侵乌克兰；美国总统拜登去年也曾派遣伯恩斯前往美国国会，尝试劝说时任众议院议长佩洛西不要前往台湾访问。

德国马歇尔基金会中国问题专家葛来仪（Bonnie Glaser）说，作为一位经验丰富的外交官和高层情报官员，伯恩斯特别适合从事能为拜登政府稳定关系，为双边关系加装护栏进行有效对话。

曾经担任过白宫国安会高层官员、现在担任清华-卡内基全球政策中心主任的韩磊（Paul Haenle）则说，派遣伯恩斯出访北京的一个最大好处，就是他既受到美国国会两党议员的尊重，又与中国官员熟悉。

韩磊说：“他们知道他（伯恩斯）是一位值得信赖的对话者，他们也欢迎在幕后悄悄与他对话的机会。”

美国今年5月初致力于推动中美防长在新加坡出席香格里拉对话期间进行正式会晤，但中国已拒绝了这项提议，因为中国政府认为，美国国务院对中国防长李尚福的制裁，使得两人的地位无法平等。

中美防长星期五晚在香会的欢迎晚宴上被安排在同桌，期间短暂握手寒暄，没有展开实质交流。