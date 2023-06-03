蔡英文为性骚扰丑闻致歉 吁不做过多政治操作

针对民进党近日接连爆出性骚扰事件，台湾总统蔡英文为此向外界致歉，称自己身为民进党前任党主席，责无旁贷，并呼吁外界不要做过多政治操作，造成二度伤害。

蔡英文星期五（6月2日）在脸书发文说，这两天接连有受害者揭露曾在民进党遭受性骚扰，得知他们的受害经历，感到很不舍和痛心，“身为前任党主席，我责无旁贷，并向受害的朋友和社会大众，表达最深的歉意”。

蔡英文表示，相信说出受害经历的过程一定很煎熬，谢谢勇敢说出来的朋友，让民进党有机会反省错误，“我要呼吁大家不要检讨受害者，也请不要消费受害者，做过多的政治操作，造成二度伤害”。

蔡英文也说，性骚扰事件会引起社会这么大的反应，因为这和许多朋友的生活经验息息相关，大家可能在日常生活中也都听过或者遭遇过类似的经历，每个人面对这些类似事情时，做出的选择、处理可能不尽相同，但是每个人的感受，都必须严肃看待及尊重，保障所有人的安全和权益，更是首要之务。

对于党内如何改革，蔡英文强调，民进党中央党部已经承诺，将全力调查相关案件，全面检讨改进，并且公布改革方案，为民进党建立性平友善的职场环境、更畅通的申诉管道，并感谢所有关心这个议题、共同发声的朋友，一起继续为台湾的性别平等来努力。

近几天民进党接连爆出五起性骚扰丑闻，引发党内外的挞伐声浪。台湾副总统、民进党主席赖清德更为此公开道歉两次。赖清德星期五也列出民进党针对性别平等和性骚扰通报机制的改革方案，包括建立直接申诉窗口、成立专责信箱等。