多个账号网暴武汉被撞身亡学生母亲被封禁

武汉一小学学生被老师校内驾车撞伤后死亡，该学生母亲星期五（6月2日）坠楼身亡。多个此前网暴学生母亲的账号同天被封禁。

根据都市快报报道，据悉，小学生谭某被撞身亡后，其母亲曾接受媒体采访，因出镜被部分网民在网上评价其长相及穿着，有网民评论称，“衣着光鲜，穿搭漂亮，是不是化妆出来接受采访，疑似作秀。”还有微博大V发文说：“不就是嫌赔偿少了，想多要点赔偿吗？”

谭某父亲好友李先生接受媒体采访时说，网上舆论确实给孩子母亲造成了不小的压力，但轻生的具体原因暂时还不清楚。

李先生还说：“孩子母亲也确实和丈夫以及其他家里人讲过网上那些负面言论。我只能说孩子母亲在小区附近的售楼部上班，他们家里并不缺钱。有人说孩子父母为了钱跟学校闹，但是这个钱赔下来，有哪个父母花得安心？”

目前，多个发布恶意言论的账号已被平台禁言，其中有的账号被永久禁言。

对于平台禁言的决定，不少网民认为“不能只有封禁就结束了，还要把网暴者抓出来为自己的言行做出代价”，“必须坐牢为自己张嘴就来蹭热度的行为买单”，还有网民问“网暴什么时候入刑？”

武汉汉阳区弘桥小学一名一年级学生5月23日被老师在校内驾车撞伤，后送医抢救无效不幸离世，涉事教师刘某被公安机关刑事拘留，校长和副校长被免职。该事件中小孩的母亲星期五在小区内坠楼身亡，具体情况正在调查。