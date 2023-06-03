“中国孕妇泰国坠崖案”三审宣判 被告人获刑逾33年

“中国孕妇泰国坠崖案”三审宣判，泰国最高院认定被告俞某冬构成蓄意杀人未遂，判处被告有期徒刑33年零4个月。

根据新京报报道， 据案件当事人王女士透露，泰国最高法院审理认为，被告人构成蓄意杀人未遂，应当判处无期徒刑，但鉴于被告人在庭审过程中配合法庭调查，予以减轻处罚，最终判处被告人俞某冬有期徒刑33年零4个月。

报道引述王女士说，对判决结果满意，感谢泰国法院公平公正的审理，目前刑事案件已结束，但自己一直未和俞某冬离婚，接下来会进行离婚诉讼。

王女士2019年6月在泰国游玩时坠崖，坠落过程中被大树拦住。王女士苏醒后指控，她是被丈夫俞某冬推下悬崖。2019年6月17日，俞某冬被泰国警方逮捕。泰国警方在接受媒体采访时表示，已掌握相关证据，根据泰国法律，嫌疑人最高会被判处终身监禁。

该案2020年2月20日在泰国乌汶府法院开庭。庭审中，俞某冬声称自己无罪。该案连续开庭七天，3月24日，乌汶府法院一审判决俞某冬蓄意谋杀罪名成立，判处终身监禁，附带586万泰铢（约22.7万新元）民事赔偿。宣判后，俞某冬当庭表示将上诉。

2021年5月，该案在泰国进行了二审。二审判决结果显示，法院将被告人俞某冬的蓄意杀人未遂罪名更改为无预谋杀人，刑期由一审的终身监禁被改为监禁十年。王女士对判决结果不满，向泰国最高法院提起了上诉。