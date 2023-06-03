中国对民用无人机远程识别等作出强制性技术要求

中国市场监管总局（标准委）发布《民用无人驾驶航空器系统安全要求》强制性国家标准，提出了电子围栏、远程识别、整机跌落等17个方面的强制性技术要求及相应的试验方法。

根据中国市场监督管理总局官方微信公号“市说新语”星期五（6月2日）报道，上述文件由中国工业和信息化部组织起草，将于2024年6月1日实施。

报道指出，全球民用无人驾驶航空器（俗称民用无人机）产业高速发展，由于其操作简便、快速灵活，广泛应用于农业、林业、电力、气象、海洋监测、遥感测绘、物流、应急救援等领域，但同时由于其易改装、难防范，容易出现“黑飞”“乱飞”现象，给国家安全、公共安全造成一定的影响。

此外，民用无人机产品并没有统一的质量安全标准，少数企业的产品设计不合理，给人民群众生命财产安全带来一定的安全风险。

《民用无人驾驶航空器产品安全要求》是《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》的配套支撑标准，可以有效指导研制单位设计生产、规范检测机构合规检测和保障使用者安全使用，有利于进一步筑牢民用无人机产品安全底线，贯彻民用无人机管理要求，促进民用无人机产业健康发展。

该标准是中国民用无人机领域首项强制性国家标准，适用于除航模之外的微型、轻型和小型民用无人机，提出了电子围栏、远程识别、应急处置、结构强度、机体结构、整机跌落、动力能源系统、可控性、防差错、感知和避让、数据链保护、电磁兼容性、抗风性、噪声、灯光、标识、使用说明书等17个方面的强制性技术要求及相应的试验方法。

下一步，市场监管总局（标准委）将会同工业和信息化部全方位开展标准宣贯培训，引导广大生产企业积极贯标达标。