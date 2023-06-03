赖清德连三天就性骚扰风波道歉：严肃面对每案

针对民进党近日接连爆出性骚扰争议，台湾副总统、民进党主席赖清德连续三天出面道歉，称民进党将严肃面对每起案件，不会因为选举考量而有所改变。

据台湾风传媒报道，赖清德星期六（6月3日）早上出席公共卫生师公会成立大会前受访时说，针对民进党性平事件，要再度跟受害者以及台湾社会致歉。同时要感谢受害者勇敢站出来，因为面对职场霸凌以及性平事件，绝对不必要大局为重，你们的人身安全及权利是最重要的。

他强调，民进党将严肃面对每个案子，不会因为考量选举因素而有改变；至于有性平疑虑的李正皓等人是否要退出立委选举，赖清德说，不管是党提名或合作对象一定要接受社会严格检验。

赖清德称，为了要解决过去和现在发生在民进党党内性平事件，以及避免未来类似事件再度发生，民进党已经进行三项党务革新，包括建立直接的申诉管道、秉持零容忍处理原则、进行党内内规的修改，强化民进党性平机制，建立一个性平更加友善的工作环境，避免类似情况再度发生。

民进党近日接连爆出至少五起性骚扰的案件，引发党内外强烈挞伐。台湾总统蔡英文星期五（6月2日）也对此出面道歉，称自己身为前任党主席责无旁贷，并呼吁外界不要做过度政治操作；台湾行政院长陈建仁也说，不管是政党，或者是政府机关、民间团体，对于性骚扰或是性侵犯的事件，绝对是零容忍。