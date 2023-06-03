浙江多所小学美术本带涉黄二维码 教育局：已排查收回

浙江多所小学美术本上印有涉黄二维码，涉事印刷厂称已报案，当地教育局回应说，已经对义务教育段学校所有该厂作业簿进行了排查、收回、封存。

据潮新闻客户端星期五（6月2日）报道：杭州一网民当天爆料称，她孩子所在的小学发下来的美术本上印有一个二维码，而这个二维码扫出来会跳转至一个“黄网（色情网站）”。网民直呼：“这是学校给每位学生发的本子，简直太离谱了！”

从网民提供的照片可以看到，该美术本封面的右上角写着“中国教育装备行业协会团体标准产品”；背面下方有“中国环境标志产品”和“卫生安全认证标志产品”的logo，二维码则排列在这两个logo的右边。记者用手机扫码该二维码，立即跳转出一个色情网站。

湖州安吉县多名小学家长接受媒体问询时也说，家里小孩用的也是这个本子。这些本子的外观与上述网民提供的照片完全一致，经扫描，这些本子的二维码内容也是该色情网站。

一名当地在职教师说，他所在的学校正在使用这种美术作业本。经测试，该作业本上的二维码扫描后是一个色情网站。

据了解，该练习本在浙江桐庐、安吉、临安等地区的各大中小学广泛使用，存在多个生产批次，但确有一些存在印有“黄网”二维码的情况。

报道指出，该美术本由杭州华星印务有限公司印制，该公司位于浙江桐庐。印制厂相关负责人表示：“二维码确实是出厂就有的，当时印制这个二维码是为了进行企业的内容介绍，我也是最近才知道这个事情，可能网站被黑客入侵了，现在已经报案了。”

桐庐县教育局相关工作人员回应媒体查询时说，“这个事情我们已经进行处理了，这个厂商域名今年三月份过期，被黄色网站抢注了，厂家也已经报警。因为这个是义务教育学校作业簿采购项目，我们已经对本县义务教育段学校所有该厂作业簿进行了排查、收回、封存。经过我们检查，目前在桐庐流通的该厂作业簿没有出现这个情况。”

据杭州桐庐公安消息，目前该情况正在核实中。