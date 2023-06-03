李强主持国常会：促进新能源汽车产业高质量发展

中国国务院总理李强召开国常会，强调要促进新能源汽车高质量发展的政策措施，更大释放新能源汽车消费潜力。

据新华社报道，李强星期五（6月2日）主持召开国务院常务会议，听取优化营商环境工作进展及下一步重点举措汇报。

会议说，新能源汽车是汽车产业转型升级的主要方向，发展空间十分广阔。要巩固和扩大新能源汽车发展优势，进一步优化产业布局，加强动力电池系统、新型底盘架构、智能驾驶体系等重点领域关键核心技术攻关，统筹国内国际资源开发利用，健全动力电池回收利用体系，构建“车能路云”融合发展的产业生态，提升全产业链自主可控能力和绿色发展水平。

会议提到，要延续和优化新能源汽车车辆购置税减税政策，进一步稳定市场预期、优化商业环境，更大释放新能源汽车消费潜力。

会议也说，要坚持问题导向，聚焦企业反映的突出问题，且要通过深化营商环境重点领域改革，切实增强政策有效性。

另外，会议也讨论并通过，《中华人民共和国学前教育法（草案）》，决定将草案提请全国人大常委会审议。会议指出，学前教育是终身教育的起点。要统筹当前和长远，根据新型城镇化进程和学龄人口变动趋势，科学规划学前教育资源配置，既有效满足需求，也避免造成资源浪费。要加强财政投入保障，提高对学前教育投入比重，加大对农村地区、民族地区倾斜力度，增加学前学位供给，促进学前教育事业普及普惠、安全优质发展。