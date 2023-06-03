中共青岛市委宣传部原部长张军被控受贿逾1200万人民币

山东省淄博市中级人民法院星期五（6月2日）一审公开开庭审理中共青岛市委原常委、宣传部原部长张军受贿一案，张军被控受贿1217万余元（人民币，下同，约231万新元）。

根据“山东高法”微信公众号星期六消息，公诉机关指控：2005年上半年至2022年6月，被告人张军利用担任青岛市四方区政府党组成员、副区长，崂山区委常委、副区长，青岛市政府副秘书长，即墨市市长、市委书记、青岛市政府党组成员、副市长等职务便利以及职权或者地位形成的便利条件，直接或通过其他国家工作人员职务上的行为，为相关单位和个人在工程承揽、工程款拨付、承接法律业务等方面谋取利益，直接或通过其妻非法收受相关单位和个人给予的财物，共计折合人民币1217万余元。

公开资料显示，1969年出生的张军是山东济南人，长期在青岛任职，曾任四方区副区长，崂山区副区长，青岛高科园管委主任，崂山区委常委、副区长，青岛市人民政府副秘书长、办公厅党组成员等职务。

张军于2015年9月赴任即墨任市委副书记，2016年1月当选即墨市长，一年后任即墨市委书记。2017年9月撤销县级即墨市，设立青岛市即墨区后，张军继续担任即墨区委书记。

张军于2020年11月任青岛市副市长，去年4月，他当选为市委常委，随后明确为市委宣传部部长、市委教育工委书记。

中共中央纪委国家监委去年11月通报，对张军严重违纪违法问题进行了立案审查调查，决定给予张军“双开”（开除中共党籍和公职）处分。