港一商场发生严重伤人案 李家超吁警方全力追查

针对香港一家商场星期五（6月2日）发生严重伤人案，造成两名女子身亡，香港特首李家超星期六（3日）呼吁香港警察全力追查。

据星岛网报道，李家超星期六就在钻石山荷里活广场发生的凶杀案发表声明，表示对案件感到难过，并对两位死者的家人致以深切慰问。

李家超表示，明白市民在知悉事件后可能感到不安及担心，特别是一些关于事件的影片在网上流传。他呼吁市民停止转发有关影片，并关怀身边的家人和朋友。

李家超续称，社署已经接触两名死者的家属，以及疑凶的家属，并提供支援。

另外，警方已将疑凶拘捕，并将全力调查。李家超指，该案是个别个案，香港警方和各执法部门继续努力不懈，坚决维持香港的治安。

综合《星岛日报》、香港01、中通社等报道，香港钻石山荷里活广场星期五下午发生一起恐怖伤人案。一名39岁男子于星期五下午5时单独进入商场，随即进入店铺购入长约12寸的行凶利刀。男子在商场内徘徊数分钟后，前往三楼向两名女子施袭。

这名男子在商场三楼尾随两名女子，随后突然将其中一名女子扑倒在地，并往女子身上狂刺至少28刀，随行女性虽然尝试制止男子，但也遭男子按倒在地狂刺割颈。

男子施暴过程约两分钟，两名女子一人胸口被捅30多刀，另一人头部中刀。虽然有人当场尝试为伤者急救，但两名女子送院抢救后仍宣告不治，两名女死者分别26岁及22岁。作案者犯案后没有离开现场，持刀站在围栏旁停留，不发一言还不时傻笑，冷漠地看着其他人为两女子急救。

之后，多名戴头盔、持盾牌的警察陆续到场，用疑似胡椒枪将其制服。

香港警方东九龙总区刑事总部高级警司钟丽诒星期六召开记者会称，作案者无业，与家人同住，有精神病记录，需要定期复诊。初步调查显示，作案者当时是单独犯案，无证据显示作案者认识两名死者。

钟丽诒介绍，两名死者是朋友关系，身上有多处刀伤，大量出血，被送往联合医院抢救，两人分别于2日傍晚6时06分和6时47分被证实死亡。

钟丽诒最后称，香港警方高度关注暴力案件，会调查嫌疑人的作案动机，并进行全方位调查，包括翻查大量监控视频。她还呼吁市民如目睹案发经过或有相关数据提供，与警方联络。