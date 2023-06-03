港医卫局长：港器官港用 不应设置捐赠条件

香港近期取消器官捐赠数目不断上升，港医务卫生局局长卢宠茂星期六（6月3日）对此表示，器官移植基本上是“港器官港用”，如有港人捐赠器官，会先检视香港有否个案合适。他还说，市民不应为器官捐赠设前置条件，认为这违反器官捐赠理念。

根据《星岛日报》报道，对于与大陆商讨器官移植互助机制，卢宠茂说，过程顺畅，机制是“物尽其用”，目前正商讨运送器官时过海关的细节，望可让机制恒常化，可无须特别向卫健委请示，如大陆检测到有器官适合香港，会直接通知香港。

他重申机制是“港器官港用”，分为两层，只有器官在没有港人适合移植时，才会启动跨境机制。他说，明白港人捐赠器官，希望首先优先帮助香港人，重申会先检视香港轮候名单。

卢宠茂还提到捐赠器官的利他精神，指出市民捐赠器官不应“点名”、不设前置的选择条件，这些行为都违反器官捐赠理念，捐赠是高尚的理念，不应影响救人的初心，希望市民大爱捐赠器官。

他还说，近日实际取消器官捐赠登记人数约为2800人，只占名册超过35万名登记者的少部分，相信取消人数中部分人士因受谣言影响，对机制有疑虑，望媒体对此解释。去年年底至今，逾5000人加入捐赠名册，扣除退出的人数，仍有逾2000人的正增长，反映市民仍支持器官捐赠。他还说，全国去年约1万8000个器官可捐赠，约1000个器官未能成功匹配，因此深信香港受益机会远大过捐出。

被问及政府早前调查怀疑恶意取消器官捐赠登记情况，卢宠茂强调调查只针对造谣人士，如取消器官捐赠或未有登记即取消属犯法的讲法是错误的，不希望相关信息再出现，警方也会调查有否证据证明造谣人士故意造谣作假。