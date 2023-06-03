台北劳动局要求民进党30天内就性骚扰丑闻自我检查

民进党近日接连爆出多起性骚扰丑闻，台北市劳动局星期六（6月3日）已派员到民进党部检查，并要求民进党在五天内提交处理报告，30天内完成自我检查。

综合台湾《上报》和中央社报道，国民党籍台北市议员应晓薇星期五（2日）在市议会市政总质询时，针对民进党性骚扰案询问台北市长蒋万安。应晓薇说，民进党连续两天发生性骚扰事件，无论男女在职场受到性骚霸凌，这对受害者来说会痛一辈子，并呼吁北市府一定要尽速处理，不能因为不同党派就不处理。

蒋万安回应，绝对无法接受任何职权性骚扰，更要严厉谴责，并说明北市府看到报道知道事情，已经请劳动局依法发文要求民进党五天内回复说明，若民进党没有在限期内回复将开罚。

应晓薇说，她知道劳动局星期四（1日）已经正式致函民进党中央，但不管发生在哪个党，都要公平公开透明，依法行政。

对此，劳动局长高宝华进一步说明，称目前当局已行文给民进党中央并要求他们五天内要回报处理情形，劳动部收到资料后，也会马上启动性平工作委员会，尽速究责并讨论后续决议。

高宝华补充道，只要事业单位知悉员工在职场上有遭到性骚扰的情况，就应该即刻处理，就算员工之后离职、或是已成案并进入司法程序，都不应隐匿，更必须有所作为，若员工认为业主处理方式不当，经审议后可处罚10万元（新台币，约4400新元）以上、50万元以下的罚金，还要公布事业单位名称和负责人姓名。

对此，民进党星期六（3日）表示，台北市劳动局劳检处已至民进党稽查，党会配合市政府相关规定，并依照市政府提供的风险评估表，30天内完成自我检查，不足之处将全力改善。