中国允许阿根廷动用不超700亿人民币货币互换额度

在两国官员星期五（6月2日）于北京会晤后，中国将允许阿根廷在1300亿元人民币（下同，248亿新元）货币互换额度下动用更多资金。

据彭博社报道，阿根廷央行公告称，中国准许阿根廷在互换额度下动用不超过700亿元人民币的资金。此前，阿根廷所能动用的资金上限约350亿元人民币。

上述决定为阿根廷经济部长马萨（Sergio Massa）应对比索抛售情况提供了更多喘息空间。阿根廷将在今年较迟时候举行总统大选，比索抛售情况助推受困于资金短缺的阿根廷通胀率达到100%。

马萨与中国人民银行行长易纲星期五举行会谈后，结束为期一周的访华之行。《上海证券报》报道，据中国人民银行6月2日消息，2023年6月2日，中国人民银行行长易纲会见了来访的阿根廷经济部长塞尔希奥·马萨与央行行长米格尔·佩塞一行，双方就经济金融形势、推动金融合作等议题交换了意见。

彭博社报道，随着中国官员推动降低全球对美元的依赖，地缘政治因素成为会议的考虑因素。与此同时，马萨正与国际货币基金组织重新协商向阿根廷提供440亿美元（594亿新元）债务再融资计划。

尽管互换额度全部计入阿根廷的储备，但阿根廷政府其实只获准动用其中部分资金。有了新增资金，马萨可以对阿根廷的平行汇率进行更多干预，以控制平行汇率与官方利率之间的巨大差距。