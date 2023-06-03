中国常驻联合国副代表批美做法与推进朝鲜半岛无核化目标背道而驰

中国常驻联合国副代表耿爽在联合国安理会朝鲜半岛核问题公开会发言时批评，美方的作法充斥冷战思维，挑动阵营对抗，损害他国战略安全利益，与维护朝鲜半岛和平稳定、推进朝鲜半岛无核化目标背道而驰。

据中国常驻联合国官网星期五（6月2日）发布的新闻稿，耿爽说，当前朝鲜半岛紧张局势加剧，对立对抗上升，中方对此表示关切。半岛形势发展到今天事出有因。各方不能只看表象，还要看到本质，不能只看今天，还要看到昨天，不能只看朝方举动，还要全面看待各方言行。

他指出，朝鲜半岛问题作为冷战残余延宕几十年，症结与脉络都十分清楚。几十年来，朝鲜半岛和平机制始终缺失，朝方合理安全关切长期未得到解决，朝美互信一直严重不足，双方反复陷入“对话缓和—僵局对抗—紧张升级”的怪圈。

耿爽说，朝鲜半岛问题曾经有过柳暗花明的时刻，包括1994年核框架协议、2005年六方会谈“9·19共同声明”、2018年新加坡联合声明等。彼时朝方积极同美对话，大体遵守协议，但由于美方未遵守“承诺对承诺，行动对行动”的原则，对朝政策重回制裁施压老路，导致局势发生反转、走向恶化，错失解决问题良机。

他说，近年来，美方把朝鲜半岛纳入“印太战略”，在朝鲜半岛及周边地区持续进行军事活动、大幅增加军事存在，严重损害朝鲜半岛及周边国家战略安全利益。就在一个多月前，美韩发表《华盛顿宣言》，表示要加强延伸威慑，甚至计划派遣战略核潜艇到访朝鲜半岛。

他也说，美方的作法置他国关切于不顾，完全服务一己地缘私利，执意在朝鲜半岛问题上借题发挥、制造紧张。美方的作法充斥冷战思维，挑动阵营对抗，损害他国战略安全利益，与维护朝鲜半岛和平稳定、推进朝鲜半岛无核化目标背道而驰。

此外，耿爽说，当前朝鲜半岛形势紧张脆弱、复杂敏感，呼吁各方要保持冷静克制，避免相互刺激，防止局势升级甚至失控；要坚持外交努力和政治解决，争取通过重启有意义的对话解决各自合理关切；要着眼大局和长远，按照双轨并进思路，并行推进实现朝鲜半岛无核化和建立朝鲜半岛和平机制。