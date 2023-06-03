张文宏：全球时代下大流行的挑战一直存在

中国国家传染病医学中心主任、复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏近日说，全球时代下大流行的挑战一直存在。是否有足够的药物让疾病的危害降到最低，将成为人们能否从容走出疫情的关键。

根据澎湃新闻星期六（6月3日）报道，张文宏在复旦大学举行的“2023相辉校庆系列学术报告”第29场活动上发表主题报告时介绍了人类文明发展过程中的数次重大流行病事件，结合历史事实探寻瘟疫与人类文明的互动。

张文宏说，全球化时代，今天世界上任何一个地方发生的瘟疫都会影响到中国，中国发生的事情也会影响到世界。此次冠病疫情的暴发，又一次对现代公共卫生进行了考验，提出了新的挑战。医学领域的重大进展、人类的科学使得人类在这一次大的冠病疫情流行中可以应对。

“其实全球时代下我们大流行的挑战一直存在”，张文宏说，“我们现在要求对所有的动物疾病要进行检测，一旦动物疾病开始暴发，我们就要警惕人类中会随之暴发跨物种传播的传染病，争取在早期控制住新发传染病。”

他还说，人类发明疫苗后，也可以通过接种疫苗获得免疫力。当然，如果病毒的逃逸性够强，打了疫苗后虽然病情会减轻，但还是会生病。此时是否有足够的药物让疾病的危害降到最低，将成为人们能否从容走出疫情的关键。

张文宏说，这是应对大流行的准备与策略，国家传染病医学中心、国家实验室等机构都在做这些准备工作。

张文宏最后说：“我认为研究历史的重要性不仅在于历史本身，更在于对未来的关注。回顾世界历史，我们才会明白中国要走自己的道路，我们要创造性地实现中国式现代化。我们非常期待历史学系的同学可以在历史的研究中寻找更多证据，让我们可以更好地应对未来。”