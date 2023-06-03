逾200人参与港医管局悉尼招聘日

由香港医院管理局牵头主办的非本地培训医生招聘日星期六（6月3日）在澳大利亚悉尼举行，逾200名医学生及执业医生参加。

据香港政府新闻处在官网发布的新闻稿，香港医管局联同卫生署及香港大学和香港中文大学医学院，星期六在招聘日活动上，向来自澳洲的医学生及执业医生推广非本地培训医生赴港工作的最新途径及注册安排，招揽他们赴港在公营医疗机构服务。香港驻悉尼经济贸易办事处（悉尼经贸办）协助筹办招聘日。这次招聘日也获澳亚医疗联盟和澳洲香港医学协会支持。

香港医务卫生局局长卢宠茂欣悉第二次海外招聘活动于悉尼成功举行。他说，吸引人才是政府的重点工作，海外招聘活动是其中一项招揽医学生及执业医生赴港在医管局、卫生署及两所香港的大学医学院服务的措施。医务卫生局将继续不遗余力吸引、挽留及培育医疗人才。

香港医管局行政总裁高拔陞说：“我们很高兴能到访悉尼，亲身和透过视像与在澳洲的医学生和执业医生见面。代表团成员介绍了公立医院的工作环境、培训阶梯、在港就业的生活配套安排等。参加人士反应积极，我们期待他们在不久将来加入医管局的大家庭。”

悉尼经贸办处长林美仪致欢迎辞时说，香港推出了多项吸引全球顶尖人才的措施。除了为合资格非本地培训医生提供赴港执业的途径外，政府最近把人才清单涵盖的专业扩大至51项，当中包括13项医疗服务领域的专业工种。

香港特区政府早前已公布75项获特别注册委员会承认的医学资格，其中澳洲有七项。