【香会】日媒：中日防长举行双边会晤 确认善用两国防务直通热线

日本媒体报道，中国国务委员兼国防部长李尚福与日本国防部长滨田靖一星期六（6月3日）在新加坡香格里拉对话举行期间，进行双边会晤。两人确认将善用5月启用的两国防务直通热线，并保持沟通。

据中国官媒央视新闻报道，出席香格里拉对话会的中国国务委员兼国防部长李尚福星期六下午和日本国防部长滨田靖一举行会谈。这是自去年6月以来，两国防长再次举行面对面会谈。

另据日本共同社报道，日本国防部长滨田靖一星期六与中国国务委员兼国防部长李尚福在新加坡举行会谈。这是日中防长自去年6月以来再次举行会谈，也是滨田靖一和李尚福的首次会面。

两人确认将妥善运用5月启用的日中防务部门干部间直通热线（直通电话线路），并保持沟通。作为避免日本自卫队与中国军队在东海等地出现偶发性冲突等不测事态的海空联络机制的核心，两国防务直通热线在建立互信方面发挥重要作用。

中国国防部官网消息，李尚福和滨田靖一5月16日下午首次使用中日防务部门海空联络机制直通电话进行通话，就两国和两国防务关系交换了意见。直通电话的建成和启用，是落实两国领导人重要共识的实际举措，将有效充实两国防务部门沟通渠道，加强双方海空危机管控能力，有利于进一步维护地区和平稳定。

日本共同社报道，滨田靖一说，他也对中俄在日本周边反复开展联合军事行动表达严重关切，并强调台湾海峡和平与稳定的重要性。李尚福则说表示愿为两国防务关系稳定发展做出努力，并强调台湾问题完全是中国的内政问题，希望日方不要插手。

滨田靖一说，他还就俄乌冲突敦促中国发挥负责任的作用。

央视新闻报道，中国国务委员兼国防部长李尚福星期六也同韩国国防部长李钟燮在新加坡香格里拉对话会期间举行双边会晤。