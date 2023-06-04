港特首专家组多名成员认为亟需讨论人口政策

港府5月30日成立特首政策组专家组，向当局政策制定提供专业意见。据港媒报道，多名成员认为最急切需要讨论的是人口政策。

据港媒“香港01”星期天（6月4日）报道，56名专家组成员均称未收到首次会议的通知，但各自准备就不同范畴事宜给予意见，多名成员均认为最急切需要讨论的是人口政策。

研究策略专家组成员、选委界立法会议员周文港认为，人口政策直接影响经济及发展动力，以及教育的长远政策。他说，香港本身就是移民城市，虽然政府推出“高才通计划”，但对于补充人力资源仍远远不足。

对于引入外来学生是否会产生“争资源”的问题，周文港说，外来学生均属自费，奖学金也不是以公帑颁发，反而引入更多年轻人，长远有利香港经济发展。

社会发展专家组成员陈建强说，香港人口老化问题严重，人口政策急需讨论，同时急切需要就社会价值观定出方向。

社会发展专家组成员、港区全国人大代表、自由党副主席陈晓峰认为，港府需要解决结构性问题，希望特区订立中长期的发展目标。他说，要增加市民的民族认同感、使命感，建议推动更多与中国大陆的人才双向走动，令社会达到求同存异，从而让两地不同人士在各岗位都可以活得精彩。

研究策略专家组成员、珠海学院一带一路研究所所长的陈文鸿称，香港官员多次出访外国，但香港在国际定位方面仍未清晰，应就全球变化而重新定位，强调香港不能继续“食老本”。

根据香港政府新闻网消息，港府成立的特首政策组专家组，由56名来自商业和金融界别、专业人士、智库及学术界等不同背景的人士组成，就各项专题向特首政策组提供专业意见和崭新构思，任期一年，5月30日生效。

专家组分为三个组别：研究策略专家组、经济发展专家组、社会发展专家组。

研究策略专家组人数最多，有23人，成员包括香港中文大学（深圳）全球与当代中国高等研究院院长、广州粤港澳大湾区研究院理事长郑永年教授，全国港澳研究会顾问刘兆佳教授等。