国民党承诺对立委傅崐萁性骚扰指控展开性平调查

台湾政治圈性骚扰风波持续发酵，媒体人董成瑜指国民党籍立委傅崐萁曾性骚扰她。国民党回应时说，已对此事展开调查。

董成瑜星期六（6月3日）晚间在脸书写道，她在2014年参加一个饭局时，坐在她旁边的一名时任县长“抓起我手，讲了一些关于手的无关痛痒的话，我慢慢抽回，不想发作，但知道这是我的极限”。

董成瑜也说：“吃到尾声，水果未上，这位县长突然站起来，抱住我的头亲我。”她之后立刻挣脱并大声斥骂这名县长。

董成瑜称，这名县长也指着她的衣服说：“我知道你穿什么牌子！”。她认为，县长的意思大概是：“你这个奢侈虚荣的女人也不是什么好东西！”她届时怒气难消，拿起包包立刻离开。

她也写道，等电梯时，“县长助理神色惊惶跑来拦我，道歉不迭，说县长从来不曾如此（谁相信呢？），大概是担心我会张扬。我看她担心，有点心软，明白告诉她，我不会怎样，但请他最好节制。”董成瑜说这名县长如今是一名立委。

综合《上报》《自由时报》和中时新闻网报道，董成瑜发出这则贴文后，傅崐萁发声明称，从未有利用权力关系对于女性或下属有任何性骚扰。

董成瑜之后在脸书再发贴文：“看到傅崐萁的最新声明，我不禁失笑。原先因为感到厌恶而不想提及他的名字。既然如此，我就正式告诉大家，就是他。”

她也说：“如果傅崐萁仍以为自己清白，可以请郝龙斌（台北市）前市长出来为他澄清。我相信郝龙斌前市长是诚实的人。”

国民党针对此事回应时说，他们即刻启动党内性平调查机制，并会依照事实及证据妥适处理。