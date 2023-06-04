美军方指中国军舰在美舰附近不安全航行

美国军方公布，美国军舰星期六（6月3日）穿越台湾海峡时，中国军舰违反国际水域海上道路规则，在美国军舰附近进行不安全航行，两艘军舰距离最近时仅150码（137米）。

美国印太司令部在官网发新闻稿称，美国钟云号驱逐舰和加拿大蒙特利尔号护卫舰在穿越台湾海峡期间，中国军舰苏州号从美加军舰左舷超越钟云号，并在距离美加军舰船首150码处航行。

美军称，钟云号保持航向并减速至10节，以避免碰撞。苏州号之后又在距离美国钟云号船首2000码处航行，并保持在钟云号的左舷船首一方。声明指苏州号的行为违反国际水域安全通行的海上道路规则。

美军也说，美国和加拿大的军舰驶过台湾海峡，凸显美加两国对确保印太地区自由开放的共同承诺。

加拿大媒体环球新闻（Global News）同日报道，环球新闻记者自5月25日起乘坐加拿大蒙特利尔号在南中国海航行，并称蒙特利尔号来到台湾海峡时，记者目睹了中美军舰险些相撞的一幕。

蒙特利尔号舰长蒙福德（Paul Mountford）指中国军舰在钟云号船首前方航行的做法不专业，并称这起事件明显由中国方面挑起，并称中国军方之前通过无线电公告，“清楚表明这是蓄意进行”。

蒙福德也说：“我希望这是一起孤立事件，不会再次发生在我们身上，因为我们有国际法支持。”

中国人民解放军东部战区新闻发言人施毅则指钟云号和蒙特利尔号6月3日过航台湾海峡并公开炒作，东部战区组织海空兵力全程跟监警戒，依法依规处置。

施毅也说，有关国家在台海地区有意制造事端，蓄意挑起风险，恶意破坏地区和平稳定，“向台独势力发出错误信号”。东部战区部队时刻保持高度戒备，将采取一切必要措施，坚决应对一切威胁挑衅，坚决捍卫国家主权安全和地区和平稳定。