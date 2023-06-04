中国驻法大使：若不同意他个人观点可讨论 没必要发起攻击

中国驻法国大使卢沙野就早前发表前苏联加盟共和国在国际法上无有效地位的言论作出回应时说，相关论战的关键不在于他说的对错与否，而在于在电视公开辩论中是否有言论自由，言论自由应该得到保证。

中国驻法使馆星期六（6月3日）在官网公布，卢沙野5月31日接受法国媒体“法律视角”（Vu du droit）采访。

卢沙野指早前采访他的法国LCI电视台记者挑起这场论战是非常不公道的。“我接受电视采访，表达观点不应受到限制，何况我也不是胡编乱造。这只是我的个人观点，如果有人不同意，我们可以讨论，没必要对我发起攻击。采访的第二天，他们就在同一档节目中找来一些所谓的中国问题专家来批判我、谴责我。这很不厚道，不是吗？他们已经违反了新闻职业道德。”

卢沙野说：“我们可以讨论历史问题，讨论苏联解体，讨论史实。苏联宪法中有一条是关于加盟共和国退出苏联的，但还有其他条款规定苏联主权优先于加盟共和国主权。如果我的问题能引起人们对历史研究的兴趣，这不很好吗？”

他也说：“我的个人观点并不妨碍中国政府与这些前苏联加盟共和国保持官方关系。中国是苏联解体后最早与这些前加盟共和国建立外交关系的国家。我说的话与中国官方外交政策并不抵触。有些人小题大做了。”

卢沙野还说：“我认为这场论战的关键不在于我说的对错与否，而在于在电视公开辩论中是否有言论自由，言论自由应该得到保证。”

卢沙野在LCI电视台4月21日播出的节目上，回答有关俄乌战争的问题，在谈到克里米亚的归属时，卢沙野说：“这取决于要如何看待问题……这并不是那么简单。”

卢沙野说，克里米亚一开始是俄罗斯的，后来是时任苏联领导人赫鲁晓夫（Nikita Khrushchev）把克里米亚给了乌克兰。

节目主持人之后说，根据国际法，克里米亚是属于乌克兰的。对此，卢沙野回应说，从国际法上来讲，甚至原苏联的加盟共和国也没有有效地位，因为没有国际协议可以落实它们的主权国家地位。

卢沙野的说法在欧洲引发舆论声讨。中国外交部随后进行澄清，强调中国尊重苏联解体后各加盟共和国的主权国家地位，并暗示卢沙野的相关言论并不代表中国政府立场。

中国驻法大使馆也强调，卢沙野的言论属于个人立场，不是中国官方的政策宣示，并呼吁外界不要过度解读。

在这之后，中国国家主席习近平4月26日同乌克兰总统泽连斯基通电话时说，中国将派中国政府欧亚事务特别代表赴乌克兰等国访问，就政治解决乌克兰危机同各方进行深入沟通。

卢沙野在“法律视角”采访中说：“李辉大使对欧洲国家的访问是为了介绍中国的和平方案，推动包括俄罗斯、乌克兰、法国、德国、波兰等欧洲国家在内的危机当事方开展和谈，这些国家是解决乌克兰危机的关键方。但并不是所有国家都接受中国的和平主张，因为战场形势并不有利。战事持续延宕，并且乌克兰身后的美国和北约并不希望战争结束。”