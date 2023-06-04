中国前民运人士王丹面对性骚扰指控

继台湾民进党上周接连爆出性骚扰丑闻，中国前民运人士王丹也面对性骚扰指控，已有至少两名男子作出相关指控。

一名叫“李元钧”的网民星期五（6月2日）在脸书发文，声称王丹在2014年邀请他前往纽约后，在纽约某家饭店强吻他、强暴未遂。

据ETtoday新闻云、Newtalk新闻、联合新闻网等台媒报道，这名网民是台北市议员林亮君的前助理李援军。

据台媒报道，李姓男子今天（6月4日）在林亮君陪同下召开记者会，讲述他被王丹性骚扰的经历。

李男说，他现在面对王丹，宛如站在坦克车面前的人，非常害怕，一不小心可能就被这台坦克车压死，并指王丹甚至可以将手伸进学术圈里打压他。李男也要求王丹星期二（6日）前道歉，否则将提告。

除了李援军之外，台湾文字工作者徐豪谦星期六（3日）也在脸书指王丹2010年在徐豪谦当时的男友面前，对他性骚扰。徐豪谦说：“王丹在KTV坐在我跟我男友的中间，在毫无掩饰的情况下，把他的右手伸进我的衣服抚摸我的腰。”

王丹最初通过脸书否认曾对李援军性骚扰。在徐豪谦做出相同指控后，王丹再发文称：“由于对方的指控，与我的认知和记忆有巨大的落差。再加上，与我互动过的学生，工作伙伴众多，有些也许久未联络，我的确难以就他们单方面的文字描述，有进一步的回应。”

在李男称可能会提告后，王丹星期天再次在脸书发文称：“欢迎提告，支持用法律的方式寻找事情的真相。”