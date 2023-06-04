侯友宜：两岸不该被政治意识形态操弄

台湾在野的国民党总统参选人、新北市长侯友宜说，台湾前副总统萧万长以长年在经济、外交上的经验，分享了许多看法，并认为两岸关系必须在对等、尊严原则下和平相处，目的是创造两岸和平与繁荣，“不该被政治意识形态操弄”。

侯友宜星期天（6月4日）在个人脸书上贴文，讲述了他日前与萧万长交流后的感想。

侯友宜说，他跟萧万长有许多相似经历，包括都是菜市场长大的孩子，一样独自北上求学，出社会后从基层公务人员做起等等。

侯友宜提到，自己在请益萧万长的过程中，萧万长以长年在经济、外交上的经验，分享了许多看法；对于两岸关系，必须在对等、尊严原则下和平相处，尤其两岸之间，在文化、语言、美食等生活样态，都有着历史脉络下的紧密关联，互动与交流，目的是创造两岸和平与繁荣，不该被政治意识形态操弄。

谈及当年美国与台湾断交的时刻，侯友宜说，时任国贸局副局长的萧万长，临危受命赴美谈判，为台湾争取到“永久最惠国待遇”，成为维系往后台湾经济命脉的重要关键。

侯友宜表示，萧万长也以过来人的深刻经历呼吁，台湾与美国之间，必须要签署的是自由贸易协定（FTA），如同当年马英九政府与新西兰等地签署的经济伙伴协定及经济合作协定，才能为台湾的经贸产业带来具体助益；在内政部分，中小企业是台湾经济重要基石，必须因应市场趋势，协助转型升级。

侯友宜说，萧万长对于他扛起重振台湾的重责大任，给予满满的鼓励与支持，自己必极尽心力，集结所有人的力量，带给台湾更好的未来。“台湾就是咱们的厝（闽南话，家），我们都是厝内人，我们都是家己人（自己人）。”