大批港警在维园附近驻守巡逻

香港建制派团体星期天（6月4日）在维多利亚公园的足球场举办活动。在公园内外，有大批警员驻守和巡逻，警方也出动中国国产装甲车“剑齿虎”戒备。

综合《星岛日报》、网媒“香港01”等港媒报道，从6月3日开始至5日，香港多个同乡社团联合在维多利亚公园举办“庆回归家乡市集嘉年华”，除了售卖内地各地的美食和特产，也展示各地传统民俗活动和服饰等。

当局在园内外都布置治安管控措施，民众在进入会场前需先进行安检，没有举办活动的足球场位置则以水马围封，不准民众进入。有警员在维园内巡查，维园外则守卫森严，附近街道停泊多辆警车。

警方也出动装甲车“剑齿虎”、战术巴士、爆炸品处理课行动车在场戒备。

警员乘着摩多车在维多利亚公园附近的街道巡逻。（彭博社）

维多利亚公园一些足球场被水马围了起来。（法新社）

除了维园附近，警方星期天下午在铜锣湾一带加强了戒备，包括出动大批军装警员在区内驻守及巡逻，以及搜查部分身穿黑衣的人士。

其中，数名穿黑衣的民众先后被带上警车，当中包括多次在香港示威场合举英国旗的“王婆婆”王凤瑶及香港社会民主连线主席陈宝莹等。

警方拘捕一名身穿黑衣的男子。（路透社）

一辆警用装甲车在铜锣湾的街道驻守。（法新社）

根据香港警方星期六（6月3日）在官方脸书发布的声明，警方发现有人到铜锣湾一带，展示具煽动性字句的示威物品，以及在公众地方叫嚣，作出违法行为。

声明称，警方经调查后分别以涉嫌干犯“在公众地方扰乱秩序”或“作出具煽动意图的作为”罪，当场拘捕共四名人士。警方也现场带走另外四名涉嫌破坏社会安宁的人士。

警方强调，高度关注有人企图作出煽动及鼓吹他人进行危害国家安全、公共秩序及公共安全的违法行为。