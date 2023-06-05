海霞、欧阳夏丹等人不再任央视主持人

中国央视网近日更新了主持人名单。其中，海霞、欧阳夏丹等多位中国观众熟悉的名字已退出主持人行列。

据澎湃新闻报道，对比更新前的名单，CCTV-1综合频道目前仍维持六名主持人配置，分别是撒贝宁、冯硕、王嘉宁、张舒越、李晓东以及舒冬。

CCTV-13新闻频道主持人则变动较大，具体来看，顾国宁、海霞、欧阳夏丹、余恩惠（耿萨）、胥午梅、徐卓阳、张晓楠等人已不再担任主持人；迟茜、陈怡博、果欣禹、刘妙然、王宇彤、张安琪等人新入选名单，张莉则转任CCTV-7国防军事频道主持人。

海霞此前已经以中央广播电视总台总编室播音员主持人管理中心副主任的新身份，公开亮相。

据央视网介绍，海霞毕业于北京广播学院播音系，曾任中央电视台一套《早间新闻》《晚间新闻》《滚动新闻》播音员、《现在播报》主播。

海霞2007年因主持《新闻联播》被观众熟知，2008年成为中国全国政协委员。她于2007年获金话筒电视播音作品奖，2015年被评为央视“十佳播音员主持人”。

另据报道，欧阳夏丹也有一段时间不再以央视主持人的身份亮相。

欧阳夏丹今年1月在抖音个人账号发布了一条短视频“你好，2023”，正式入驻抖音。

据央视网介绍，欧阳夏丹为中央电视台新闻频道主持人，2003年8月进入中央电视台财经频道，主持早间新闻节目《第一时间》，2009年进入中央电视台新闻频道，主持节目《共同关注》，2011年担任《新闻联播》主持人。

欧阳夏丹曾于2012年获中央电视台台长特别奖，2015年获得央视“十佳播音员主持人”称号。