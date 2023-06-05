民进党已曝光10起性骚扰案件一览

台湾民进党性骚扰风波持续延烧，目前爆出至少10起有关案件。

根据台湾多家媒体的报道，这10起案件分别是：

第一起：民进党前女党工指控薛朝辉摸胸

一名陈姓前党工5月31日深夜在脸书指控，她2022年在民进党工作时，被该党合作导演薛朝辉摸胸。当她向上反映此事时，时任妇女部主任许嘉恬质疑她“为什么不跳车”。

第二起：民进党前女党工指控当时同事陈右豪性骚扰

一名女性前党工6月2日在脸书控诉遭到当时的同事、现任《联合报》桃园市地方记者陈右豪性骚扰。她称对方在知道自己有男友的情况下，仍在饭局喝醉时做出搂腰、摸屁股等举动，甚至在出差时守着她的酒店房门。

她称，当时曾向时任青年部主任蔡沐霖报告，但蔡不仅没受理，还让自己向陈右豪道歉。

第三起：民进党组织部政务副主任林男固性骚扰

台北市议员何孟桦6月2日称，其部门同事被其他部门林姓主管写情书、晚上电话骚扰。何孟桦称，党内高层起初决定是让受害者调部门，后经过持续争取，才让加害者平调。

林男固6月2日请辞，并在何的脸书留言，称会配合调查。

第四起：民进党前青年部工读生遭性骚扰

前民进党青年部工读生称，当时张姓媒体人打听到她想考政治相关的研究所，便以自己很有经验为由，多次想约她出去小酌、看夜景、泡汤，尽管她多次委婉拒绝，也告知当时主管吴浚彦，但对方只回，“那你就推掉就好了”。

吴浚彦于6月2日在脸书道歉，称未能做到更多更积极保护与协助，必须向当事人再次道歉。

第五起：民进党时任青年部主任蔡沐霖被指强行十指紧扣女党工

一名前党工6月2日称，蔡沐霖在某餐会不仅频发对女性从政者不尊重的言论，还不顾她人意愿，频频牵起其他女性党工的手，而且还与她们十指紧扣。

蔡沐霖同日透过律师发表声明，称当时误以为是办公室恋情在萌芽，并强调若再有散播关于他的不实消息或恶意攻讦，将采取法律行动。

第六起：民进党发言人谢佩芬自曝三年前被性骚扰

谢佩芬6月2日晚在赖清德的文章下方留言称，“我在三年前被性骚扰的时候，也有很多人要我忍耐。可是这种行为真的忍无可忍，没有什么大局可以正当化这些性骚扰的恶行！”

第七起：女党员指遭桩脚用信封戳胸

国民党台北市议员张斯纲6月2日晚贴出一名民进党女党员受害的自白，该女党员称，她过去在选举办公室被一名桩脚用信封戳胸部，但当时被一名女议员阻止报警。

张斯纲点名阻止报案的是民进党立委吴思瑶。吴于3日凌晨回应称，她绝无阻挠报案，乐见还原事实。

第八起：基进党志工指遭性侵 加害者在民进党当官

台湾深绿政党基进党一男志工在脸书发称，去年参加基进党内部训练期间，睡觉时遭到加害者摸胸部、背部及下体，甚至遭强行口交。男志工事后虽向基进党性平会提报，但因害怕被太多人知道，所以选择和解撤案。他称，如今这名加害者在民进党工作，担任不低的职位。

第九起：小英之友会重要干部被指性骚扰

一名女党工在脸书以不公开贴文方式指出，她在小英之友会任职八年期间，自2015年开始遇到性骚扰，其中还包含小英之友会一名重要干部，不仅有言语上的性骚扰，还包括摸大腿、拍屁股等不当动作。随后有媒体人爆料性骚扰者为现任总统府资政之一。

台湾总统府6月3日回应称，已请小英之友会启动调查，厘清事实后将依照规定议处。

第十起：民进党立委何志伟被指肢体性骚扰

一名男网友6月4日在脸书称，自己八年前在公开场合，被现任民进党立委、时任台北市议员何志伟肢体性骚扰。

何志伟深夜受访时称，有关性骚扰事件，每个人的感觉都很重要，但是如果无心的动作，造成对方困扰，自己感到很抱歉，未来他与民众互动的方式会再修正。