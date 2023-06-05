财新中国服务业PMI 5月升至年内次高

随着服务业供需改善，5月财新中国服务业PMI回升至年内次高。

据财新网星期一（6月5日）公布的数据，5月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得57.1，较4月上升0.7个百分点，为2020年12月以来次高，仅低于2023年3月。

这一数字高于中国国家统计局5月31日公布的5月服务业PMI 53.8%。财新5月录得的制造业PMI 50.9%同样高于官方公布的48.8%。

财新报道称，防疫政策优化后，此前受抑制的需求得以释放，同时企业经营状况逐步恢复常态化，支撑近期经营活动扩张。

服务业就业仍受市场供需拉动，5月服务业就业指数微降，但仍位于扩张区间。受访企业称，增加用工主要是因为市场好转，需要提高产能及填补离职空缺。

报道称，用工费用、原料价格攀升推高服务业成本，企业被迫加价以消化成本压力，此前一度较为平稳的销售价格指数在扩张区间升至2022年3月最高。

财新智库高级经济学家王喆分析，5月财新中国服务业PMI显示服务业整体向好，不过就业和市场预期呈现趋弱迹象。财新中国制造业PMI中，就业出现恶化，价格水平大幅下降，乐观预期同样减弱。这突出反映出目前经济增长内生动力不足、市场主体信心不强的事实，更加凸显扩大和恢复需求的重要性。

王喆说，当前就业形势严峻，通缩压力累积，通过积极财政政策稳定就业、增加收入、改善预期应是政策优先选项。