北京口岸5月出入境旅客量较上月增加19%

中国北京5月出入境旅客总量达65万人次，比4月增加19%。

据《北京日报》星期一（6月5日）报道，北京口岸目前日均出入境旅客量为2.1万人次左右，其中大兴机场口岸5月出入境旅客量突破10万人次，达12.8万人次，均创今年以来出入境流量新高。

北京边检总站告诉记者，自5月15日全面恢复口岸快捷通关以来，北京口岸共安排快捷通道113条，其中首都机场二号航站楼29条，三号航站楼38条，大兴国际机场46条。

快捷通道升级后采用投影引导灯、人脸指纹活体检测、正面自动面相抓取、视频防尾随等技术，让通关安全性、便捷性进一步提升。

据统计，北京口岸快捷通道平均通关时间约为20秒，半个月来共有超19.3万人次使用快捷通道出入境，其中入境9.9万人次、出境9.4万人次。

符合以下条件可使用快捷通道：持用中国普通护照、往来港澳通行证、往来台湾通行证、港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证（五年有效）、一年多次有效出入境通行证的中国公民；持外国护照和外国人永久居留证、外国电子护照及六个月以上外国人居留许可的外国人；在定期国际航班上工作的中国籍机组人员和可免签入境或已办妥一年以上（含）乘务、任职签证或居留证件的外国籍机组人员。