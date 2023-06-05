中国发改委：将加快完善建设全国统一大市场配套政策

自中共中央和中国国务院去年4月提出建设全国统一大市场后，中国国家发改委星期一（6月5日）提出，将加快完善建设全国统一大市场的配套政策。

据中新网报道，在国务院新闻办星期一的例行吹风会上，发改委副主任李春临介绍了建设全国统一大市场的有关情况。

关于如何推进全国统一大市场落地，李春临说发改委将从四个方面，争取推动全国统一大市场建设取得实质性进展。四个方面包括针对当前突出问题抓紧开展系列专项行动，加快完善建设全国统一大市场的配套政策，完善适应建设全国统一大市场的长效体制机制，以及切实抓好工作落实。

配套政策方面，李春临提到，要聚焦市场基础制度、市场设施联通、要素和资源市场、商品和服务市场、市场监管等领域，推动加快社会信用体系建设法、公平竞争审查条例、消费者权益保护法实施条例等立法进程，修订市场准入负面清单，研究制定建设全国统一大市场标准指引，推动政策制度体系不断健全。

李春临强调，建设全国统一大市场是一项复杂的系统工程，既要针对突出问题集中开展专项治理，拆除制约全国统一大市场建设的“篱笆”；又要久久为功，善于运用改革的思路和办法，进一步健全相关体制机制和配套制度，培育有利于建设全国统一大市场的“土壤”。也就是说，既要拆“篱笆”，又要换“篱笆”滋生的“土壤”。

李春临还说，各地区要正确处理局部和全局的关系，让“小局”服从于“大局”和“全局”，让“小道理”服从于“大道理”，坚决破除地方保护主义，确保落实不打折扣，主动纠治不当市场干预行为。

去年4月发布的《关于加快建设全国统一大市场的意见》共七千多字，其中68次使用“统一”一词，从产权保护、市场准入、社会信用和资本和能源市场等各个层面提出“统一”的要求。