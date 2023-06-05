天涯前高管直播重启天涯 七天仅筹集不到15万元人民币

中国社群网站“天涯社区”4月暂停营运后，前主管欲通过直播筹款重启天涯，但经过七天七夜直播仅筹得不足15万元人民币。

据“重启天涯”官方账号星期天（6月4日）发微博称，通过直播重启天涯的计划完成了5%的目标，直播筹得14万9900元（人民币，下同，2万8500新元），还有其他平台带来的捐款共计5万4766元。

官方微博写道：“目标并未在这一轮行动中达成。但是我们没有放弃，我们还会继续，我们只是下播，斗志没有下线。”

综合每经网、红星资本局报道，天涯社区前执行总编宋铮今年5月联合部分前员工、热心网友发起“重启天涯”计划，打算通过七天七夜的直播带货筹集300万元。

经过5月28日到6月3日七天七夜的直播，重启天涯直播间数据并不理想。截至星期六18时，直播间成交单量为6451单，销售总额约36万元。

投资人潘海东表示，天涯已经被时代抛弃，里面的内容用处已经不大，只剩下品牌，还有脑残粉。

直播开始前一天，创始人之一、前董事长邢明上5月27日在社交平台上说，资金问题导致天涯社区暂时停摆，不过没有放弃恢复网站。他还强调，天涯社区的数据不会丢失，会尽力保留网民在该网站发过的帖子和博文，“数据不会丢失，天涯从未放弃”。

天涯社区曾经是中文互联网最具影响力的网站之一，也是中国许多初代网民的青春回忆。