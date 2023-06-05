中国专家学者：美助理国务卿访华是为更高层接触做铺垫

美国助理国务卿康达星期天（6月4日）抵达北京。来自中国的专家和学者分析，康达此行可能是美国想为双方更高层级的接触做铺垫。

据中国官媒《环球时报》星期一（5日）报道，美国问题专家吕祥认为，康达是典型的职业外交官，他这次的访问是带有调研性质的、遵从上级指示的、循规蹈矩的访问，因此不要指望他们会在访问中有什么突破性的表现。

中国外交学院国际关系研究所教授李海东认为，美方高官密集推动对华交流是利益使然，而非善意使然。他指出，美国一方面是想对外、对华、对美国内部以及美国盟友表达“美国寻求的对华政策是竞争而非冲突”，另一方面还希望中国在重大国际和美国国内一些议题上，能最大限度满足美方的要求。

据法新社报道，康达今年2月也曾访华，当时是为美国国务卿布林肯的北京访问做准备。但布林肯因“气球事件”取消访华，中美交流随之陷入僵局。

《环球时报》报道指出，3月以来，美方多位官员表达了希望与中方对话与沟通的意愿，频繁放风有访华计划。美国商务部官员4月来华，就中美两国关系有关问题进行了沟通，还就两国商务部沟通合作交换了意见。

今年5月上旬中共中央政治局委员、中央外办主任王毅和美国总统国家安全事务助理沙利文在维也纳会晤，中美开始出现较高层次接触。

近来也有一些美国企业高管访华，包括特斯拉首席执行官马斯克、摩根大通CEO戴蒙，以及计划6月访华的英伟达CEO黄仁勋。