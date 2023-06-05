国民党立院党团要求政府关切退休军公教人员权益

台湾行政院上星期四（6月1日）核定军公教人员明年加薪4％，国民党立法院党团要求政府关切退休军公教人员的权益。

据台湾《自由时报》报道，国民党立法院党团星期一（5日）召开记者会，质疑蔡政府为现职军公教人员调薪，刻意不提已退休军公教人员，“照顾现职，放生退职”，这对为台湾奉献一生的退休公务人员来说情何以堪。

国民党团总召曾铭宗说，过去的退休抚恤制度已经实施快五年了，结果只在去年对退休公教人员调整退休抚恤金2%。但过去五年整体物价指数上涨已超过10%，结果调整退抚2%，公务人员为台湾奉献一生，退休之后政府却无法照顾生活，生活水平越来越低，这对多数公务人员真的不公平。

曾铭宗说，国民党团要求蔡政府尽速召集铨叙部、国防部、教育部检讨年金改革事宜，确保退休军公教人员权益，其次在万物齐涨之下，现职公务人员明年调薪4%，也请蔡政府一并考量退休公务人员调薪问题。

国民党立院党团书记长谢衣凤呼吁，台行政院不要在选前才开支票，应该每年都根据物价指数、经济成长率，滚动式检讨现职与退休军公教薪资、退休金调整。

国民党立委赖士葆认为，军公教人员调薪应该公开化、透明化和制度化，每次检讨调整军公教人员薪水时，都说要考虑到消费者物价指数（CPI）、本地生产总值（GDP）。既然如此，可以比照油价公式，订出一调整调薪公式。同时对于退休军公教人员，国民党团要求必须比照办理，调整退休金也必须制度化。

侯友宜竞选工作室发言人江怡臻指出，民进党政府在推动军公教年金改革时，要求军公教人员共体时艰，但对于退休军公教人员生活，完全没有被照顾到，退休本俸会每年以1.5%速度，连续调降10年。虽然去年退抚调高2%，但从去年1月到今年，消费者物价指数预估5%，面对当前高通膨的情况下，退休军公教人员的生活无疑是雪上加霜。