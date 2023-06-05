中国外交部驻港公署批美加驻港总领馆挑动事端

中国外交部驻港公署星期天（6月4日）发布措辞强硬的声明，批评美国、加拿大等个别国家驻港总领馆在当天上演拙劣政治戏码，妄图挑动事端、干预香港事务和中国内政。

中国外交部驻港公署星期天以发言人名义在官网发文。发言人指出，针对美国个别政客及美国、加拿大等个别国家驻港总领馆上演拙劣政治戏码，操弄人权等话术工具，和一些反中乱港分子一唱一和，妄图挑动事端、干预香港事务和中国内政，“坚决反对和严厉谴责”。

不具名的发言人说，少数外部干预势力甘当跳梁小丑，执意翻炒已有定论的事件，给中国泼脏水、给香港使绊子，图谋制造对立、煽动对抗。发言人说：“玩弄意识形态渗透、和平演变这套早就被人看穿的老把戏，纯属蚍蜉撼树，自不量力，注定被扫进历史的垃圾堆！”

发言人指出，少数西方国家自身人权劣迹斑斑，并以美国举例称，该国在历史上犯下种族灭绝、殖民主义的滔天罪行，现实中金钱政治、种族歧视、贫富分化等国内问题痼疾难除，还在全球各地挑起战火，导致数百万人家破人亡、流离失所。

“一些无良政客和个别国家驻港机构选择性遗忘本国历史原罪和糟糕人权纪录，却热衷于打着‘人权卫士’的幌子对别国肆意攻击、横加干涉，何其虚伪、何其双标、何其可笑！拿着如此漏洞百出的剧本，再怎么演，也只会更加暴露其假人权自由之名搞政治讹诈、霸道霸凌的丑陋面目。”

发言人最后说，奉劝少数外部干预势力及美国等个别国家驻港机构认清形势、改弦更张，恪守国际法和国际关系基本准则，立即停止徒劳无功的政治操弄，并警告：“否则必将遭到14亿中国人民的迎头痛击！”