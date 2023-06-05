中共中央机关及其直属机构明年补录公务员报名活动明起展开

2023年度中共中央机关及其直属机构补充录用公务员报名活动星期二（6月6日）起展开，计划招录逾3000人。

据中国国家公务员局网站星期一（5日）消息，报考者可于星期二上午8时至星期四（8日）下午6时期间登录中共中央机关及其直属机构2023年度考试录用公务员专题网站进行网上报名，非网上报名的报考者参加补充录用时，可直接与拟报考的招录机关联系，在2023年6月8日下午6时前提交书面报考申请。面试将于6月中旬进行。

这次补充录用共有15个部门参加，计划招录3249人，其中2300余个计划招录应届高校毕业生。参加了中共中央机关及其直属机构2023年度考试录用公务员笔试，公共科目笔试成绩合格，但未被原报考职位录用的人员可以报名。

招录机关将于星期五（9日）上午8时至星期六（10日）下午6时对报考本单位的网上申请和书面申请一并进行资格审查。

资格审查一般依次按照报考者公共科目笔试总成绩、行政职业能力测验科目成绩从高分到低分的顺序进行，两项成绩均相同的人员，一并进入资格审查；对于设置了专业科目笔试条件的职位，资格审查依次按照报考者合成成绩、公共科目笔试总成绩、行政职业能力测验科目成绩从高分到低分的顺序进行，三项成绩均相同的人员，一并进入资格审查。各职位审查合格人数与录用计划数之比达到规定的比例后，招录机关不再对其他人员进行资格审查。

报考者可在星期天（11日）之后，以登录考录专题网站查询资格审查结果和进入面试人员名单。报考者自即日起，可以登录中共中央机关及其直属机构2023年度考试录用公务员专题网站查询补充录用职位、招考人数、考试类别、资格条件、咨询电话等。